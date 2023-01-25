ООН ознакомилась с кадрами пыток над российскими военнопленными на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проанализировало видео, на котором запечатлены издевательства над российскими солдатами со стороны украинских военных. Ранее соответствующий ролик уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова передала президенту Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяне Сполярич.

«Нам известно об этой видеозаписи, составленной из ранее доступных видеоматериалов, которые Управление уже проанализировало и включило в различные отчеты»,— заявила пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани в разговоре с «РИА Новости».

Она заявила, что глава миссии УВКПЧ по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине обсуждала вопрос пыток на пресс-конференции в Женеве 15 ноября. По словам госпожи Шамдасани, верховный комиссар еще в ноябре публично прокомментировал один из таких роликов. Она отметила, что в отчете УВКПЧ о первых шести месяцах вооруженного конфликта на Украине фиксируются 50 случаев пыток со стороны украинских военных.

Новый президент МККК Мирьяна Сполярич посетила Москву, где провела переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. Они в частности обсудили расширение возможностей для посещения российских военнослужащих, удерживаемых на Украине.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Пленных навестят, но пока не обменяют».

Дарья Эрозбек