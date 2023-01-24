Екатеринбургский митрополит обрадовался попаданию под санкции Украины

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что его «повеселило» попадание в санкционный список Украины. В своем telegram-канале он написал, что президенту Владимиру Зеленскому, которого митрополит назвал «космическим актером», не удалось наказать его своим решением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Если бы он хотел меня наказать, то потрудился бы лишить меня возможности любить и молиться преподобным Иову Почаевскому и Лаврентию Черниговскому, запретил бы считать родным рожденного на территории Войска Запорожского святителя Димитрия Ростовского, внушил бы мне неприязнь к священникам моей епархии, рожденным на Украине»,– отметил митрополит.

Он отметил, что Владимир Зеленский его разочаровал тем, что в своем Указе неверно указал епископский титул некоторых попавших под санкции митрополитов и протоиереев. Кроме того, руководство Украины он назвал «безграмотным» за допущенные в документе грамматические ошибки.

«Не стоит удивляться тому, что одной из актуальных опасностей для государства они считают заведение военных кораблей в территориальные воды Украины митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским»,– заключил митрополит Евгений.

Напомним, всего под санкции Украины попал 21 представитель РПЦ, в том числе племянник патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаил Гундяев, который представляет РПЦ во Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве.

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