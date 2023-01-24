Горелкин объяснил смысл запрета на сотрудничество российских банков с зарубежными мессенджерами

Депутат Госдумы Антон Горелкин прокомментировал запрет на сотрудничество российских банков с иностранными мессенджерами. По его словам, ограничения в отношении зарубежных сервисов введены для поддержки российских мессенджеров и повышения их конкурентоспособности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Горелкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Антон Горелкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В своем Telegram-канале господин Горелкин ответил на вопрос журналистов о целесообразности запрета для российских банков развивать интеграцию с иностранными мессенджерами, поскольку персональные данные зачастую передаются через веб-виджет. Депутат уточнил, что перед разработчиками поправок стояла задача не только снизить вероятность утечек.

«Мы заинтересованы, чтобы преимущества на этом этапе были не у иностранцев. Чтобы российский бизнес открывал свои маркетплейсы и финансовые сервисы на базе российских мессенджеров. И тем самым повышал их конкурентоспособность»,— написал он.

19 января ВТБ объявил о запуске мобильного банка внутри своего чат-бота в Telegram, позволяющего проверять баланс и отправлять деньги через систему быстрых платежей. Господин Горелкин заявил, что таким образом банк нарушает российское законодательство.

Согласно принятым в 2022 году поправкам к закону «Об информации», с 1 марта иностранным мессенджерам запретят подключать службы денежных переводов. Также структурам, выполняющим «государственное задание», запретят пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах. В Роскомнадзоре уточнили «Ъ», что под запрет, в частности, попадет Telegram.

Подробнее — в материале «Ъ» «Telegram ограничат в деньгах».

Милена Костерева