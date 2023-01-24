Медведев заявил о наращивании поставок беспилотников армии России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сегодня, 24 января, посетил концерн «Калашников» в Ижевске. После осмотра образцов вооружений он провел заседание рабочей группы при военно-промышленной комиссии. В ходе заседания он заявил о достаточности вооружений и наращивании поставок беспилотников армии России.

«Наши противники наблюдают, периодически делая заявления, что у нас нет то одного, то другого, то ракет осталось на 2,5 раза, то еще что-то такое скажут. Хочу их разочаровать. У нас вполне достаточно всего»,— сказал господин Медведев.

«Предприятия ВПК наращивают поставки вооруженным силам РФ разведывательных и ударных беспилотников, барражирующих боеприпасов для нужд СВО»,— добавил он (запись с заседания опубликована в его Telegram).

6 января США ввели санкции против руководства иранской компании Qods Aviation Industries, производящей беспилотники. Американская сторона обвинила ее в передаче боевых дронов России для их использования на Украине. Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан ранее заявил, что страна действительно поставляла России беспилотники, но это было до начала боевых действий на Украине.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников