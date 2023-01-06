Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США ввели санкции против руководства иранского производителя беспилотников

Министерство финансов США опубликовало черный список, в который вошли шесть граждан Ирана — руководителей Qods Aviation Industries. Эта находящаяся под американскими санкциями компания производит оборонную продукцию, включая беспилотники.

В пресс-релизе американского Минфина отмечается, что компания участвовала в передаче боевых дронов России для использования их на Украине.

В черном списке оказался директор иранской Организации аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Organization), «отвечающей за контроль над иранской программой производства баллистических ракет».

Россия опровергает все обвинения в покупке иранских дронов. МИД Ирана признавал, что страна поставляла беспилотники Москве, но «в небольшом количестве». Эти поставки якобы осуществили до начала военной операции на Украине.

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...