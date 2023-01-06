США ввели санкции против руководства иранского производителя беспилотников

Министерство финансов США опубликовало черный список, в который вошли шесть граждан Ирана — руководителей Qods Aviation Industries. Эта находящаяся под американскими санкциями компания производит оборонную продукцию, включая беспилотники.

В пресс-релизе американского Минфина отмечается, что компания участвовала в передаче боевых дронов России для использования их на Украине.

В черном списке оказался директор иранской Организации аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Organization), «отвечающей за контроль над иранской программой производства баллистических ракет».

Россия опровергает все обвинения в покупке иранских дронов. МИД Ирана признавал, что страна поставляла беспилотники Москве, но «в небольшом количестве». Эти поставки якобы осуществили до начала военной операции на Украине.

Дарья Эрозбек