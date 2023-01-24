Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Крыму задержали шестерых сторонников «Хизб ут-Тахрир»

В Джанкойском районе Крыма задержали участников ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», работа которой координировалась с территории Украины, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах.

По данным источников «Ъ», возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 (подготовка к насильственному захвату власти) УК РФ.

Обыски с участием оперативников и следователей ФСБ прошли в ряде сел Джанкойского района рано утром сегодня, 24 января. В результате были задержаны шестеро крымских татар: Леман Зекирьяев, Осман Абдуразаков, Айдер Асанов, Рефат Сейдаметов, Халил Мамбетов и Экрем Крош.

По мнению следствия, они занимались целенаправленным распространением террористической идеологии и вербовкой граждан России среди местных мусульман, при этом их работу курировали соратники с Украины.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил за участие в запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир» к 13 годам колонии строгого режима пятерых крымчан: Эрфана Османова, Сейрана Муртазы, Джемиля Гафарова, Алима Каримова и Сервета Газиева, а крымчанина Раифа Февзиева — к 17 годам колонии строгого режима.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...