В Крыму задержали шестерых сторонников «Хизб ут-Тахрир»

В Джанкойском районе Крыма задержали участников ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», работа которой координировалась с территории Украины, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах.

По данным источников «Ъ», возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 (подготовка к насильственному захвату власти) УК РФ.

Обыски с участием оперативников и следователей ФСБ прошли в ряде сел Джанкойского района рано утром сегодня, 24 января. В результате были задержаны шестеро крымских татар: Леман Зекирьяев, Осман Абдуразаков, Айдер Асанов, Рефат Сейдаметов, Халил Мамбетов и Экрем Крош.

По мнению следствия, они занимались целенаправленным распространением террористической идеологии и вербовкой граждан России среди местных мусульман, при этом их работу курировали соратники с Украины.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил за участие в запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир» к 13 годам колонии строгого режима пятерых крымчан: Эрфана Османова, Сейрана Муртазы, Джемиля Гафарова, Алима Каримова и Сервета Газиева, а крымчанина Раифа Февзиева — к 17 годам колонии строгого режима.

Александр Дремлюгин, Симферополь