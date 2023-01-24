В Тюменской облдуме поддержали сложение полномочий одного из богатейших депутатов

Депутаты Тюменской облдумы на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению поддержали сложение полномочий Николая Руссу, избранного в облдуму от «Единой России». Кроме того, депутат от «Справедливой России» Владимир Пискайкин предложил компенсировать расходы довыборов кандидатов на освободившееся место самому господину Руссу или его партии. Об этом депутат рассказал «Ъ-Урал».

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Фото: «Мостострой-11» / «ВКонтакте» Николай Руссу

Фото: «Мостострой-11» / «ВКонтакте»

«Николай Руссу брал на себя обязательство перед избирателями отработать весь срок полномочий депутата. Теперь в связи с освободившимся мандатом будут назначены довыборы по округу №19. А это снова деньги из бюджета. Не должны ли в таком случае политические партии, выдвинувшие отказавшихся от мандатов депутатов, нести затраты на вынужденные избирательные кампании?»,— заинтересовался на заседании Владимир Пискайкин.

Ранее Николай Руссу рассказал «Ъ-Урал», что отказывается от мандата из-за роста занятости в компании «Мостострой-11», генеральным директором которой он является. «Любой человек имеет обязанности, у меня их сейчас две. За последние годы компания выросла в два раза, постоянно появляются новые объекты»,— пояснил господин Руссу, добавив, что он намерен сосредоточиться на текущей работе так, чтобы это не причиняло ущерб облдуме.

В 2019 году Николай Руссу был избран в Тюменскую облдуму шестого созыва, а 22 сентября 2021 года — седьмого созыва. Напомним, в 2021 году его доход составлял 63 млн руб. Господин Руссу входил в пятерку самых богатых дупутатов облдумы, уступив Игорю Наку (доход в 92,2 млн руб.), Владимиру Пискайкину (87,2 млн руб.) и Юрию Баранчуку (74,2 млн руб.).

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Диана Сунагатуллина