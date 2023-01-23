Николай Руссу объяснил причину ухода из Тюменской облдумы

Депутат Тюменской областной думы от «Единой России» Николай Руссу рассказал «Ъ-Урал», что отказывается от мандата из-за роста занятости в компании «Мостострой-11», генеральным директором которой он является. «Любой человек имеет обязанности, у меня их сейчас две. За последние годы компания выросла в два раза, постоянно появляются новые объекты»,— пояснил господин Руссу, добавив, что он намерен сосредоточиться на текущей работе так, чтобы это не причиняло ущерб облдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Мостострой-11» / «ВКонтакте» Фото: «Мостострой-11» / «ВКонтакте»

Как пояснил депутат, сейчас «Мостострой-11» занимается строительством федеральной трассы М-12 «Москва-Казань-Екатеринбург», где находятся порядка 36 объектов, строительством моста через Волгу в Краснодаре, моста в Кемерово и моста через реку Обь в Сургуте. Николай Руссу отметил, что в связи с санкциями для строителей усложнилась логистика. Так, при необходимости ремонта увеличивается время ожидания импортной техники, аналогов которой еще не производят в России.

Заявление депутата Николая Руссу о досрочном прекращении его полномочий рассмотрят на заседании комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению завтра, 24 января. Напомним, его избрали в Тюменскую облдуму шестого созыва в 2019 году, седьмого созыва — в 2021 году. Ранее его доход составлял 63 млн руб. Господин Руссу входил в пятерку самых богатых депутатов облдумы.

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Диана Сунагатуллина