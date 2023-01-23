Николай Руссу объяснил причину ухода из Тюменской облдумы

Депутат Тюменской областной думы от «Единой России» Николай Руссу рассказал «Ъ-Урал», что отказывается от мандата из-за роста занятости в компании «Мостострой-11», генеральным директором которой он является. «Любой человек имеет обязанности, у меня их сейчас две. За последние годы компания выросла в два раза, постоянно появляются новые объекты»,— пояснил господин Руссу, добавив, что он намерен сосредоточиться на текущей работе так, чтобы это не причиняло ущерб облдуме.
Фото: «Мостострой-11» / «ВКонтакте»
Как пояснил депутат, сейчас «Мостострой-11» занимается строительством федеральной трассы М-12 «Москва-Казань-Екатеринбург», где находятся порядка 36 объектов, строительством моста через Волгу в Краснодаре, моста в Кемерово и моста через реку Обь в Сургуте. Николай Руссу отметил, что в связи с санкциями для строителей усложнилась логистика. Так, при необходимости ремонта увеличивается время ожидания импортной техники, аналогов которой еще не производят в России.
Заявление депутата Николая Руссу о досрочном прекращении его полномочий рассмотрят на заседании комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению завтра, 24 января. Напомним, его избрали в Тюменскую облдуму шестого созыва в 2019 году, седьмого созыва — в 2021 году. Ранее его доход составлял 63 млн руб. Господин Руссу входил в пятерку самых богатых депутатов облдумы.