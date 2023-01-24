Строительство ШМСД в Петербурге подорожало до 340 млрд рублей при первоначальной оценке в 160 млрд

Общая стоимость Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге возросла до 340 млрд руб. В 2021 году, на старте строительства, проект оценивали в 160 млрд руб., пишут «Ведомости Санкт-Петербург».

В настоящее время Смольный готовится к заключению I-IV этапов ШМСД и проходит утверждение градостроительной документации. В первом квартале 2023 года планируется завершить проектирование II этапа ШМСД. Строительство II-IV этапов от Витебского проспекта до примыкания КАД севернее Кудрово планируют закончить к 2028 году. При этом V-VI этапы строительства ШМСД (подключение автодороги к Колтушскому, Мурманскому шоссе, к трассе «Кола» и Всеволожску) уже будут проходить на территории Ленинградской области. Работы в регионе будет финансировать банк ВТБ. В прошлом году власти Ленобласти подсчитали: стоимость подключения областных дорог к ШМСД составит 77,7 млрд рублей, из которых 25% регион планирует профинансировать сам, 7% составят средства инвестора, которым выступает ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг», а 68% правительство Ленобласти попросило выделить из федерального бюджета.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что строить Южную широтную магистраль в Петербурге вызвался лишь ВАД.

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