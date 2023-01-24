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Коммерсантъ FM
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Пригожин пообещал «оказать содействие» в собственной ликвидации

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал покушение на него. Господин Пригожин назвал это «хорошей мыслью» и пообещал «оказать содействие», если к нему обратятся с этим вопросом.

Евгений Пригожин на похоронах бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова, погибшего на Украине

Евгений Пригожин на похоронах бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова, погибшего на Украине

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Евгений Пригожин на похоронах бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова, погибшего на Украине

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сегодня, 24 января, член совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил ТАСС, что Владимир Зеленский обсуждал с главой ЦРУ Уильямом Бернсом покушение на Евгения Пригожина. По его словам, об этом знает «окружение Зеленского и достаточно большое количество людей». Господин Рогов не привел своих источников информации.

«Да, я в курсе, пресс-служба мне об этом сообщила. Это очень хорошая мысль. Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае, если ко мне обратятся, я, безусловно, окажу содействие»,— сказал Евгений Пригожин в комментарии для Telegram-канала «Иди и смотри». Его слова приводит его пресс-служба в Telegram.

Встреча Владимира Зеленского и Уильяма Бернса прошла на прошлой неделе в Киеве, писала The Washington Post со ссылкой на источники 20 января. По данным газеты, глава ЦРУ рассказал господину Зеленскому о своих ожиданиях относительно «военных планов России в ближайшие недели и месяцы».

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Олеся Павленко

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