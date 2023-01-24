В Кремле напомнили о праве на свободу судоходства в связи с планами Эстонии расширить контроль в Финском заливе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Эстония рассматривает возможность введения в Финском заливе «прилежащей зоны». С помощью этой меры Эстония хочет на территории всего залива усилить контроль за исполнением внутригосударственного права и наказывать за нарушения своих правовых актов. Пресс-секретарь заявил, что свобода судоходства обеспечивается международным правом.

«Здесь все-таки есть международное морское право. Нужно исходить из этого. Поэтому свобода судоходства именно обеспечивается этим правом. И мы исходим из того, что так и будет дальше»,— сказал Дмитрий Песков.

На заседании 12 января правительство Эстонии поручило министрам в течение месяца выработать свою позицию по вопросу введения «прилежащей зоны» в Финском заливе, которая дает возможность правоохранительным органам страны проверять соблюдение эстонского законодательства в пределах 24 морских миль (44,4 км) от исходной линии территориального моря Эстонии, передает телеканал ERR.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, которые привел телеканал, эта мера помогла бы оказать положительное влияние на безопасность страны, защиту окружающей среды, а также найденных в море археологических и исторических объектов. При этом в МИДе подчеркнули, что мотивом введения меры не является стремление более эффективно применять санкции в отношении России и более тщательно досматривать российские суда.

Заведующий кафедрой мирового права МГИМО Александр Вылегжанин заявил «Ъ FM», что, согласно Конвенции ООН, перекрыть проход судов «прилежащая зона» не может. «Международное законодательство предусматривает право мирного прохода через территориальное море, и оно действует даже для военных кораблей»,— подчеркнул господин Вылегжанин.

Подробнее о том, может ли Эстония изменить правила судоходства в Балтийском море,— в материале «Ъ FM» «В Финском заливе ищут прилежащую зону».

Эрдни Кагалтынов