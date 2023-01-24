Российские школьники в недружественных странах смогут получить аттестаты без итоговых экзаменов

Российские школьники, которые обучаются за рубежом и не могут сдать выпускные экзамены после 9 и 11 классов из-за действий недружественных стран, смогут получить документы об образовании по результатам промежуточной аттестации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаилом Мишустин.

Нововведение затронет учеников, которые учатся в школах при посольствах, а также обучаются дистанционно или находятся на семейном обучении. Ученикам из Донецкой и Луганской народных республик, которые приехали в Россию в первой половине 2022 года и закончили 2021/2022 учебный год в российских школах, предоставили два варианта действий. Они могут получить аттестаты об основном общем или среднем общем образовании по итогам промежуточной аттестации, либо сдать ГИА за 9-й класс или ЕГЭ в соответствии с существующим порядком.

Аналогичное решение было принято российским правительством в 2022 году. В апреле прошлого года господин Мишустин также постановил, что выпускникам, не имеющим возможности пройти государственную итоговую аттестацию из-за действий недружественных стран, выдадут документы об образовании на основе промежуточной аттестации.