На Twitter подали в суд за неуплату аренды офисов для штаб-квартир в Лондоне и Сан-Франциско

Сразу две компании сообщили в понедельник, 23 января, что подали иски к Twitter за неуплату аренды офисных помещений, где расположены штаб-квартиры компании.

Как сообщает The Wall Street Journal, в понедельник иск к Twitter подала Sri Nine Market Square LLC, владеющая зданием в Сан-Франциско, где расположена штаб-квартира сервиса микроблогов. В исковом заявлении утверждается, что Twitter не заплатил за аренду офиса $3,36 млн в декабре 2022 года и столько же в нынешнем январе.

Сегодня же, 24 января, о поданном иске к Twitter с требованием выплатить долг за аренду сообщили управляющие имуществом британской короны, которой принадлежит здание, где располагается лондонская штаб-квартира Twitter. Иск был подан в Высокий суд Лондона на прошлой неделе. Сумма, которую задолжал Twitter, не уточняется.

Это уже не первые иски, поданные к Twitter за неуплату аренды. Ранее сообщалось, что иск к компании за неуплату аренды на $136,26 тыс. подал арендодатель одного из офисов Twitter в Сан-Франциско. А The New York Times сообщала, что Twitter перестал платить за аренду в середине декабря, после того как главой компании стал Илон Маск. Таким способом предприниматель решил сократить расходы компании.

Кирилл Сарханянц