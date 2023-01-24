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Коммерсантъ FM
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ВТБ: почти каждая вторая новая машина в РФ будет продана в кредит в 2023 году

В 2023 году в России восстановится рост сделок по продаже автомобилей в кредит, заявил вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий. По его словам, на это влияет параллельный импорт, расширение производства российских машин и программа господдержки.

«По нашей оценке, к концу года доля заемных средств в сегменте может составить около 45%. Таким образом, почти каждое второе новое транспортное средство в РФ будет продано с привлечением заемных средств»,— сказал господин Высоцкий, которого цитирует пресс-служба ВТБ.

По прогнозу банка, в текущем году доля кредитных средств в сегменте новых машин может вырасти на 6–7 процентных пунктов (п. п.), примерно до 45%. В отдельные месяцы продажи таких машин в кредит могут достигать 50%. На рынке транспортных средств с пробегом доля заемных средств увеличится примерно на 0,5–1 п.п. и превысит 8%, считают в ВТБ.

По данным Frank RG, в декабре 2022 года не произошло традиционного сезонного роста рынка автокредитования. В прошлом месяце было выдано 58,1 тыс. кредитов на 72,1 млрд руб. В сравнении с ноябрем рост составил 1,7% в количественном и 7,5% в денежном выражении. По сравнению с декабрем 2021 года сегмент показал снижение на 30% в штуках и в деньгах.

Подробности — в материале «Ъ» «Автокредиты поддержали пробегом».

Лаура Кеффер

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