Вучич не исключил ухода в отставку, если это может спасти страну

Президент Сербии Александр Вучич сказал в обращении к нации, что не исключает ухода в отставку. Он утверждает, что пойдет на такой шаг, если это поможет «каким-то образом спасти страну». Господин Вучич заявил, что «это в любом случае его последний мандат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Marko Djurica, Reuters Александр Вучич

Фото: Marko Djurica, Reuters

«Если будет потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время, я бы не колебался... Я живу для страны, я солдат страны, и я сделаю то, что будет государственным интересом в определенный момент»,— уверяет он (цитата по ТАСС).

Господин Вучич занимает пост президента с 2017 года. До этого был премьер-министром (с 2014 года).

Осенью 2022 года президент Сербии говорил, что «не видит ничего хорошего в обозримом будущем». По его мнению, геополитическая ситуация ухудшается, и миру грозит глобальный конфликт. Вчера, 23 января, он заявил, что Европа де-факто находится в состоянии войны.

Об отношениях Сербии с другими странами — в материале «Ъ» «Сербию поставили к стенке».

Лаура Кеффер