По подозрению в растрате задержан бывший директор новосибирского театра «Красный факел»

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора драматического театра «Красный факел». Об этом сообщили в прокуратуре. По сведениям «Ъ-Сибирь», речь идет об Александре Кулябине, который оставил пост директора театра в декабре 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Экс-глава театра подозревается в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, санкция — до десяти лет лишения свободы), сумма предполагаемых хищений составляет 1,8 млн руб. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, он задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Александр Кулябин возглавлял театр 23 года. Тогда в театре, комментируя ситуацию, отмечали, что решение об увольнении принято в одностороннем порядке учредителем учреждения - министерством культуры региона. Ранее театр отменил январские и февральские показы спектаклей «Онегин» и «Дикая утка» бывшего главного режиссера Тимофея Кулябина – сына Александра Кулябина. Это решение в «Красном факеле» объяснили техническими причинами.

О смене руководства «Красного факела» - Из «Старого дома» — в старейший

Илья Николаев

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