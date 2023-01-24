В «Росэнергоатоме» опасаются, что переговоры о зоне безопасности ЗАЭС могут быть попыткой выиграть время

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» (входит в «Росатом», управляет Запорожской АЭС) Ренат Карчаа не исключил, что переговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС могут быть попыткой выиграть время для Украины. Он напомнил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что Минские соглашения дали Киеву время, чтобы «стать сильнее».

«Где у нас гарантия того, что Запад опять не выигрывает время»,— сказал господин Карчаа ТАСС. По его мнению, МАГАТЭ не является самостоятельным в своих действиях и «полностью зависимо от США и их ближайших союзников, которые делают все, чтобы использовать МАГАТЭ как инструмент в их политических манипуляциях».

Российские войска взяли под контроль ЗАЭС, крупнейшую электростанцию в Европе, в начале военной операции. 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию. МАГАТЭ проводит переговоры с Россией и Украиной о создании зоны безопасности вокруг станции. В начале января глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин призывал силой забрать ЗАЭС у России, потому что, по его мнению, усилия по созданию зоны безопасности вокруг нее сходят на нет.

Какой видит зону безопасности в МАГАТЭ — в материале «Ъ» «Конечная станция».

Леонид Уварчев