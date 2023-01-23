В Курской области четыре населенных пункта оказались обесточены из-за обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела вооруженными силами Украины села Волфино была повреждена линия электропередачи. В связи с этим, отметил глава региона, два села (Волфино и Попово-Лежачи) и два поселка (Теткино и Краснооктябрьский) оказались обесточены.

«Сегодня под огонь ВСУ попало село Волфино Глушковского района. Зафиксировано 6 прилётов. В результате обстрела повреждены линии электропередач. Обесточено несколько населенных пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский»,— написал Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Последний раз об обстреле области сообщалось 21 января. Тогда Роман Старовойт написал, что ВСУ сбросили две гранаты на комбинат по переработке зерна в поселке Теткино.

С начала военной операции граничащая с Украиной Курская область регулярно подвергается обстрелам. С октября в регионе действует средний уровень реагирования. В частности, он предполагает усиление охраны общественного порядка и защиты военных объектов.

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Лусине Баласян