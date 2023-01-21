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Коммерсантъ FM
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Курский губернатор сообщил о двух сброшенных ВСУ гранатах на мелькомбинат в Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram, что утром 21 января под обстрел со стороны вооруженных сил Украины попало приграничное село Теткино. По его словам, на комбинат по переработке зерна и изготовлению муки были сброшены две гранаты. Пострадавших и существенных повреждений нет, отметил глава региона.

Последний раз господин Старовойт сообщал об обстреле Курской области 8 января, когда в результате не менее десяти прилетов по приграничной территории было нарушено энергоснабжение в селах Теткино и Попово-Лежачи. В связи с продолжающимися обстрелами в Курской области 20 января был продлен повышенный уровень террористической опасности.

Эрдни Кагалтынов

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