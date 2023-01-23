ТАСС сообщил об отсутствии ухудшения состояния Никиты Михалкова

В состоянии 77-летнего режиссера Никиты Михалкова, госпитализированного в начале января с гриппом, нет отрицательной динамики, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. Режиссер продолжает лечение в одной из столичных больниц.

По словам источника, господин Михалков, судя по всему доволен тем, как проходит лечение. Ранее сам Никита Михалков говорил, что продолжает проходить обследование. Baza сообщала, что сначала его отправили в ГКБ №67, а затем перевезли в другую больницу.

Никита Михалков — председатель Союза кинематографистов России, возглавляет Московский международный кинофестиваль. Является лауреатом премии «Оскар» за картину «Утомленные солнцем».

Мария Федотова