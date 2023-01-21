Водопровод прорвало в районе улицы Холмогорова в Ижевске

Сегодня утром, 21 января, произошел порыв водопровода диаметром 700 мм в районе улиц Маршала Фалалеева, Щорса, Холмогорова. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

«Сотрудники Ижводоканала на месте — работают 2 аварийные бригады, спецтехника. Занимаются локализацией повреждения. ДРЭУ устраняет последствия излива воды на проезжую часть и тротуары. Вниманию автомобилистов! Движение по указанным улицам может быть затруднено. Выбирайте пути объезда»,— написал он на странице ВКонтакте.

Без ХВС на данный момент остается один дом, для жителей установлена цистерна с водой у здания Холмогорова, 45. «В других домах может быть ухудшенный режим подачи ресурса. Сейчас коммунальщики проводят переключения на альтернативные линии подачи ХВС»,— отметили в городской администрации.