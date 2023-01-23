Из саратовского УФСБ — в донецкое

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего руководителя саратовского управления ФСБ Олега Боломожнова начальником УФСБ по Донецкой народной республике. Он стал первым руководителем республиканского управления Федеральной службы безопасности после вхождения ДНР в состав Российской Федерации. Саратовское управление ФСБ генерал-майор Боломожнов возглавлял с 2019 года, и за это время в регионе было возбуждено несколько резонансных уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников и силовиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Боломожнов

Фото: Национальный антитеррористический комитет Олег Боломожнов

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Бывший руководитель управления ФСБ по Саратовской области Олег Боломожнов назначен главой Федеральной службы безопасности по Донецкой народной республике. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Соответствующее управление было создано по указу президента РФ Владимира Путина от 31 декабря прошлого года.

Олег Боломожнов родился в Оренбурге. В органах госбезопасности служит с 1991 года. В 2014-м был назначен начальником УФСБ по Республике Тыва, с 2016 по август 2019 года руководил УФСБ по Магаданской области, а 5 августа 2019-го возглавил саратовское управление спецслужбы. В начале этого года стало известно, что генерал-майор уходит в отставку с последней должности в связи с переходом на работу в другой субъект РФ. Его сменил первый заместитель начальника УФСБ по Свердловской области Сергей Уйманов.

За время руководства саратовским управлением ФСБ лично Олег Боломожнов не отметился яркими публичными выступлениями. Лишь в разгар пандемии коронавируса он заявлял о необходимости обращать властям больше внимания на деятельность медучреждений: контролировать ввод в работу кислородных станций на территории региона; призывал повысить исполнительную дисциплину среди врачей и медицинского персонала, а также обращал внимание властей на дефицит лекарственных препаратов.

Однако с 2019 года в Саратовской области было возбуждено несколько резонансных коррупционных уголовных дел в отношении чиновников областного правительства и силовых структур.

Так, в 2020 году было возбуждено уголовное дело в отношении министра здравоохранения региона Натальи Мазиной. Она обвинялась в злоупотреблении полномочиями при проведении госзакупок, министру вменялся ущерб бюджету в 53 млн руб. Позже суд оправдал чиновницу.

По оперативным материалам саратовского УФСБ, в том же году было возбуждено дело в отношении министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексея Зайцева, экс-министр приговорен к пяти с половиной годам колонии за взятки на общую сумму более 2 млн руб.

Экс-глава комитета по информатизации Саратовской области Лариса Кузнецова приговорена к десяти годам колонии с отсрочкой исполнения на десять лет (до достижения ребенком возраста 14 лет) за взятки от предпринимателей за разрешение предоставлять услуги в помещениях МФЦ. Дело было возбуждено весной 2020 года, позже женщину признали невиновной.

Суд рассматривает уголовные дела в отношении троих бывших чиновников администрации Саратова — Андрея Гнусина, Антона Корнеева и Виталия Желанова, им вменяются превышение должностных полномочий и мошенничество с земельными участками.

Расследуется уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора и экс-главы Петровского района Саратовской области Дениса Фадеева. Он подозревается по одному эпизоду злоупотребления должностными полномочиями и двум — превышения полномочий.

В конце 2020 года было возбуждено дело в отношении экс-прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, он обвиняется в получении взяток на сумму около 11 млн руб. Дело находится на рассмотрении суда, господин Пригаров не признает вину.

В прошлом году были задержаны и арестованы начальник центра лицензионно-разрешительной работы областного управления Росгвардии Анатолий Валгуцков (взятка в особо крупном размере) и бывший замначальника областного ГУВД Николай Межуев (превышение должностных полномочий и мошенничество). Дела находятся на стадии предварительного расследования.

В мировом суде Кировского района Саратова рассматривается дело в отношении бывшего депутата областной думы Сергея Курихина, он подозревается в подделке документа об оружии.

Саратовский адвокат Таймураз Тотиков говорит, что за последние несколько лет работа ФСБ в регионе активизировалась.

«Сам Олег Боломожнов мне не запомнился, но то, что работа управления стала активнее, это очевидно. Уголовных дел антикоррупционной направленности стало намного больше, и это хорошо, это то, что одобряется и приветствуется обществом. Без сомнения, вклад первого лица управления в этом есть»,— считает господин Тотиков.

Сергей Петунин, Саратов