В МФЦ преступления не нашли

Октябрьский районный суд Саратова полностью оправдал обвиняемую во взяточничестве бывшего министра—председателя комитета по информатизации регионального правительства Ларису Кузнецову и ее мужа Олега Козлова, которого следствие считало причастным в пособничестве во взяточничестве. Следствие считало, что бывшая чиновница в течение четырех лет получала деньги от бизнесмена Юрия Аверкина за то, что тот вел предпринимательскую деятельность в помещениях МФЦ, и получила за это 13,4 млн руб. Однако суд не установил события. Прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор.

Октябрьский районный суд Саратова вынес оправдательный приговор в отношении бывшего министра—председателя комитета по информатизации правительства региона Ларисы Кузнецовой и ее мужа Олега Козлова. Лариса Кузнецова обвинялась управлением Следственного комитета России в получении взятки должностным лицом (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Олег Козлов — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

«Суд, оценив представленные стороной обвинения доказательства в совокупности с другими исследованными доказательствами, пришел к выводу, что событие преступлений, вмененных подсудимым Ларисе Кузнецовой и Олегу Козлову, не установлено, в связи с чем судом постановлен оправдательный приговор»,— сообщили в районном суде.

Дело в отношении Ларисы Кузнецовой и Олега Козлова было возбуждено в феврале 2020 года и рассматривалось в суде в апреле того же года. Согласно обвинительному заключению, с сентября 2013 года по февраль 2017 года Лариса Кузнецова, занимая должность председателя комитета по информатизации Саратовской области, а затем заместителя регионального министра экономического развития, получала средства от саратовского предпринимателя Юрия Аверкина за то, что тот якобы беспрепятственно осуществлял коммерческую деятельность в помещениях, занимаемых многофункциональными центрами. Кроме того, следствие считало, что Лариса Кузнецова осуществляла «общее покровительство» бизнеса господина Аверкина.

Согласно позиции следствия, за три с половиной года Лариса Кузнецова получила от Юрия Аверкина более 13,4 млн руб.

По данным kartoteka.ru, Юрий Аверкин руководит ООО «Областное агентство недвижимости» и ООО «Сокол-Н», которое занимается «предоставлением мест для краткосрочного проживания». Уголовное дело было возбуждено на основании его показаний.

Лариса Кузнецова работала в правительстве Саратовской области с 2012 года в должности главы комитета по информатизации, в декабре 2016 года комитет объединили с министерством экономического развития региона, там она работала заместителем министра и курировала IT-направление. После возбуждения уголовного дела она ушла из правительства.

На предварительном следствии и на суде Лариса Кузнецова и Олег Кузнецов не признавали вину в полном объеме. Государственное обвинение просило назначить им по десять лет лишения свободы. При этом на время как предварительного, так и судебного следствия Ларисе Кузнецовой не была избрана мера пресечения. Олег Козлов незадолго до прений подписал подписку о невыезде.

Адвокат Ларисы Кузнецовой Елена Сергун называет решение суда «чистым».

«Следствие и обвинение не смогли доказать ни одного эпизода передачи денег Ларисе Кузнецовой. У Олега Козлова и Юрия Аверкина были деловые отношения, они действительно осуществляли взаиморасчеты по бизнесу, но никаких денег Кузнецовой не передавалось. Более того, в то время, когда якобы было совершено преступление, Кузнецова даже не была замужем за Козловым. Судебное расследование велось досконально, за это время было опрошено множество свидетелей как обвинения, так и защиты. Все люди подтвердили, что никаких денег в качестве взятки Ларисе Кузнецовой не передавалось»,— отметила она. При этом, по словам госпожи Сергун, во время судебного следствия было доказано, что между Юрием Аверкиным и Олегом Козловым были неприязненные отношения, что могло стать основанием для оговора.

По мнению адвоката, в Саратовской области суды «стали ставить точку на практике, когда обвинительные приговоры выносятся на основании показаний только одного потерпевшего свидетеля».

В случае, если решение устоит в апелляции, защита намерена подавать на реабилитацию и требовать возмещения за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

В прокуратуре Саратовской области сказали, что после изучения приговора, скорее всего, будет подано апелляционное представление.

Сергей Петунин, Саратов