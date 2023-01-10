Воронежец Сергей Уйманов возглавил УФСБ по Саратовской области

Бывший заместитель руководителя управления Федеральной службы безопасности по Воронежской области Сергей Уйманов возглавил ведомство в Саратовской. Об этом накануне сообщила пресс-служба регионального УФСБ. По ее данным, соответствующий указ президента РФ был подписан 31 декабря 2022 года.

Согласно официальной биографии Сергея Уйманова, он родился в Воронеже, а в органах ФСБ служит с 1998 года. С 2014-го занимал должность заместителя начальника управления по Воронежской области. В августе 2020-го стал первым заместителем начальника УФСБ по Свердловской области, откуда и был назначен в Саратов. В этом регионе до недавнего времени ведомство возглавлял Олег Боломожнов. Он трудился в этом статусе с августа 2019 года и о его уходе ранее публично не сообщалось.

Как в конце 2022 года произошла смена руководства в воронежском УФСБ - в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков