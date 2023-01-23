ФТС возбудила 1,8 тыс. уголовных дел в 2022 году

По итогам 2022 года сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) возбудили 1847 уголовных дел. Ведомство также перечислило в федеральный бюджет 1,76 млрд рублей — предмет преступлений по уголовным делам. Об этом сообщается в пресс-релизе ФТС от 23 января.

Всего за год ФТС возбудила 704 уголовных дела по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК РФ). Стоимость незаконно перемещенных товаров составила 9,6 млрд руб. Еще 344 уголовных дела было возбуждено по факту неуплаты налогов, размер неуплаченных таможенных платежей составил 6 млрд руб.

По фактам контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (ст. 229.1 УК РФ) было возбуждено 156 уголовных дела, из оборота изъяли 2,1 тонн наркотических веществ и 68,7 кг сильнодействующих препаратов. Еще 103 уголовных дела возбудили из-за контрабанды наличных денежных средств и денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ) на сумму 584,4 млн руб., контрабанды алкоголя и табачной продукции — 55 уголовных дела на сумму 330,4 млн руб.

Еще 147 уголовных дела возбудили по факту переводов в валюте или рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Сумма незаконных переводов составила 10,5 млрд руб. Также ФТС возбудила 32 уголовных дела из-за незачисления и невозврата из-за границы средств в валюте или рублях на сумму 19,6 млрд руб.

Ранее в ФТС сообщали, что в 2022 году ведомство перечислило в федеральный бюджет 6,2 трлн руб. Это на 13,4% меньше показателя 2021 года, когда от ФТС в бюджет поступило 7,1 трлн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Таможня недосчиталась триллиона».

Олеся Павленко