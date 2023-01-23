Песков не считает значимым решение США объявить ЧВК «Вагнер» преступной организацией

Российские власти не считают, что планы США ввести санкции против ЧВК «Вагнер» имеют какое-то значение для страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не думаю, что в прикладном плане это имеет какое-то значение для нашей страны или тем более ЧВК "Вагнер"»,— прокомментировал он планы Вашингтона во время пресс-колла.

Минфин США анонсировал, что на этой неделе объявит ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией, в связи с чем против нее будут введены дополнительные санкции. В Белом доме США сказали, что санкции также будут введены против «сети поддержки» ЧВК по всему миру. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал открытое письмо координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби, спросив, «какое преступление совершила ЧВК».