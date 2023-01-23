Комитет Госдумы одобрил исключение службы в органах из числа отягчающих обстоятельств

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект об исключении из списка отягчающих обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. Госдуме рекомендовано принять закон в первом чтении.

Проект закона внес в Госдуму 18 октября 2022 года депутат от КПРФ Юрий Синельщиков. По мнению законодателя, данное обстоятельство при совершении умышленных преступлений не что иное, как «фактическая дискриминация» сотрудников МВД.

Тогда в качестве аргумента в пользу инициативы господин Синельщиков привел статистику Генпрокуратуры. По его словам, количество преступлений среди сотрудников всех правоохранительных органов составляет в среднем не более 1% от общего числа преступлений. При этом, отметил депутат, на долю МВД приходится менее одной трети от этого процента. Однако за какой период предоставлены данные господин Синельщиков не уточнил.

Пункт о «совершении умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел» был внесен в УК РФ после реформы полиции в 2010 году. Он стал пятнадцатым по счету в списке «обстоятельств, отягчающих наказание» наряду с «местью», «рецидивом», «группой лиц», «мотивами политической ненависти», преступлениями в отношении несовершеннолетних и другими.

Подробнее — в материале «Ъ» «Форменная дискриминация».

Милена Костерева