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Коммерсантъ FM
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Форменная дискриминация

Службу в МВД предложено не считать отягчающим обстоятельством при умышленных преступлениях

Служба в МВД не должна становиться отягчающим обстоятельством при назначении наказания за умышленное преступление. На этом настаивает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Накануне он внес в палату соответствующий законопроект, указав среди прочего, что данное обстоятельство при совершении умышленных преступлений не что иное, как «фактическая дискриминация» сотрудников МВД. Опрошенные “Ъ” эксперты опасаются, что поправка приведет к еще большему правовому неравенству между гражданами и правоохранителями.

Поправки к УК призваны устранить «фактическую дискриминацию» полицейских по сравнению с работниками других силовых структур

Поправки к УК призваны устранить «фактическую дискриминацию» полицейских по сравнению с работниками других силовых структур

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Поправки к УК призваны устранить «фактическую дискриминацию» полицейских по сравнению с работниками других силовых структур

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

В 2010 году, когда в России проходила реформа милиции, в Уголовный кодекс ввели пункт о «совершении умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел». Он стал пятнадцатым по счету в списке «обстоятельств, отягчающих наказание» (ст. 63 УК РФ) наряду с «местью», «рецидивом», «группой лиц», «мотивами политической ненависти», преступлениями в отношении несовершеннолетних и другими. Законодатели объясняли, что служба в МВД как отягчающее обстоятельство при совершении умышленного преступления повысит уровень ответственности полицейских, а граждан и организации «защитит от неправомерных действий сотрудников органов внутренних дел». Однако на деле это стало «фактической дискриминацией» полицейских по сравнению с работниками других силовых структур, говорится в пояснительной записке к законопроекту, который во вторник в Госдуму внес депутат от КПРФ Юрий Синельщиков.

«Правопорядок в России обеспечивают, помимо МВД, также работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и др.,— сказано в документе.— Принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо».

Господин Синельщиков, впрочем, не предлагает внести в УК упомянутый перечень государственных структур, он предлагает исключить из кодекса упоминание о принадлежности к МВД. Суды, настаивает он, не должны будут учитывать службу в органах при назначении наказания по уголовным делам. В качестве аргумента депутат приводит статистику Генеральной прокуратуры (без указания на период): «Количество преступлений среди сотрудников всех правоохранительных органов составляет в среднем не более 1% от общего числа преступлений, совершаемых в РФ, причем на долю МВД из этого одного процента приходится менее одной трети».

Из пакета документов, размещенных на сайте Госдумы, следует также, что поправку «поддерживает» правительство РФ, а Верховный суд «не имеет замечаний и предложений» к данному законопроекту.

Дискриминация полицейских в данном случае «действительно присутствует», согласен член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин (входит в комиссию по развитию правоохранительной системы, более 20 лет возглавлял Комитет против пыток, ныне внесенный в список НКО, выполняющих функции иностранного агента). Он, однако, указывает, что ссылка на статистику Генпрокуратуры, которой обоснован законопроект, «совершенно кривая», так как показывает скорее некачественную работу органов следствия, прокуратуры и судов в делах против сотрудников МВД. «Полицейских редко привлекают к ответственности из-за множества неформальных препон,— указывает господин Каляпин.— Например, чтобы возбудить уголовное дело в отношении полицейского — неважно, за должностное или бытовое преступление,— должны быть железные, очевидные основания, а следователь должен быть убежден, что дело точно дойдет до суда».

Правозащитник напоминает, что у сотрудников силовых ведомств есть полномочия ограничивать права граждан, применять физическую силу и оружие, чем злоупотребляют «не столько прокуроры и сотрудники ФСБ, сколько именно полицейские». Исключение из Уголовного кодекса нормы, о которой идет речь, «только усилит тенденцию неравенства и безнаказанность», считает Игорь Каляпин: «Можно было бы включить в соответствующий пункт статьи 63 УК РФ всех представителей силовых структур, и это, полагаю, избавило бы МВД от дискриминации, стало бы альтернативным решением».

Юрист Анастасия Буракова в свою очередь объясняет предложение изменить УК в пользу сотрудников МВД «духом времени»: «Лояльность силовиков всячески подчеркивают не только в правоприменительной практике, но и в законодательстве». Она напоминает, что сотрудник полиции «должен соответствовать предъявляемым к должности требованиям, иметь устойчивые морально-волевые качества, так как является представителем власти». «Поэтому ответственность за преступления распределяется не только на личность, но и де-факто бросает тень на все правоохранительные органы,— говорит госпожа Буракова.— Например, преступления против порядка управления включают в себя, в том числе, и преступления против сотрудников МВД».

В перечень преступлений против порядка управления (их регламентирует глава 32 УК РФ) входят 22 статьи Уголовного Кодекса, в том числе «оскорбление представителя власти», «применение насилия в отношении представителя власти» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». «Объект посягательства здесь — государственный институт. Если следствие установит, что преступление в отношении сотрудника МВД совершено в связи с исполнением им должностных обязанностей, то оно будет квалифицировано как преступление против порядка управления»,— напоминает госпожа Буракова.

Мария Старикова

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