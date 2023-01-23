Скандал с секретами подходит к сроку

Ситуация с секретными материалами президента США Джо Байдена обрастает подробностями. В доме американского лидера найдена новая порция конфиденциальных бумаг. Претензии со стороны прокуроров возникли в начале января, когда господина Байдена обвинили в ненадлежащем хранении материалов. В выходные ФБР провела обыск в его коттедже в штате Делавэр и нашла еще шесть бумаг, которые не должны были покидать пределы служебных архивов. Республиканцы напоминают, что за такие нарушения можно получить реальный срок до 10 лет. Есть ли такая вероятность? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis, Reuters Фото: Leah Millis, Reuters

Что происходило в выходные в городке Уилмингтон, рассказал личный адвокат Джо Байдена Боб Бауер. По его словам, обыск продолжался 12 часов, силовики получили доступ ко всем бумагам президента, вплоть до его расписаний десятилетней давности. В итоге нашлось как минимум шесть секретных документов, часть из которых относится к работе господина Байдена в Сенате, часть — ко времени, когда он был вице-президентом при Бараке Обаме.

Следователям оказывается всяческое содействие, хотя ни сам Джо Байден, ни его жена во время обыска в доме не присутствовали. СМИ объясняют, что после того, как работа на государственном посту окончена, все документы чиновники обязаны сдавать в архив. Зачем? Это объяснил изданию The Wall Street Journal дипломат Дэвид Марчик, который работал в администрации нынешнего президента США: «Белый дом сразу после выборов нового президента пустой. В администрации ничего нет, жесткие диски на компьютерах отформатированы, нет ни документов, ни файлов.

Сохранение президентских записей — это очень важно, законно и позволяет будущим исследователям, историкам-документалистам получить доступ к этим материалам, чтобы фиксировать историю, изучать успехи и неудачи президентов и избегать их ошибок в будущем».

Пока непонятно, какими правовыми последствиями скандал может обернуться для Джо Байдена. Юристы, опрошенные американскими СМИ, говорят, что это зависит, во-первых, от того, что было в документах. Возможно, сами сведения уже перестали быть секретными, осталась только пометка на папке. Во-вторых, важно, будет ли доказан злой умысел, тогда это можно считать укрыванием, что гораздо серьезнее, чем ненадлежащее хранение.

Кроме того, заметно, что у господина Байдена много сочувствующих. Среди них и бывший прокурор из команды Роберта Мюллера Майкл Зелдин, который выступил в эфире CNN: «Когда мы вели расследование со спецпрокурором, мы опрашивали бывшего президента Джорджа Буша-старшего в его офисе в Хьюстоне. Я спросил его: "Господин президент, вы помните что-то вот об этом? " А он сказал: "Позвольте мне проверить мой дневник".

То есть мы понимаем, что у каждого бывшего президента в офисе есть дневник, к которому могут возникнуть вопросы по части секретности. Но в этом нет ничего выдающегося. Более того, все эти дела с документами указывают, что американское правительство слишком много вещей делает секретными и часто зря. Из-за этого политики, у которых нет злого умысла, попадают в юридические передряги».

Впрочем, когда в аналогичной ситуации оказался Дональд Трамп, реакция была иной. В резиденцию республиканца силовики ворвались летом 2022 года. И тоже обнаружили там секретные документы. Сам Джо Байден тогда говорил, что это безответственно, и он к вопросу относится серьезно.

Эти сравнения звучат все чаще в свете предстоящих президентских выборов, которые пройдут в 2024 году, напоминает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов: «Палата представителей находится под контролем республиканцев с небольшим перевесом. Это не дает им возможности вести нормальную законотворческую деятельность. Однако позволяет выписывать повестки.

И это то, чем они будут пользоваться, вызывать его ближайших соратников, задавать им всякие неудобные вопросы. Для господина Трампа эта ситуация достаточно позитивная — это метод мобилизации собственных сторонников. Для Джо Байдена ситуация негативная. Он или виновен в страшном преступлении против национальной безопасности, или безалаберно себя ведет, что не подобает человеку его уровня».

Конфликт в Конгрессе уже начался: партия Дональда Трампа, например, требует, чтобы Джо Байден отчитался обо всех посетителях, кто наведывался в его дом, гараж и аналитический центр, где секретные материалы находили и раньше. Учитывая, что самые ранние документы относятся к 2013 году, список будет длинный. Нельзя исключать и русский след.

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