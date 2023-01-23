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Коммерсантъ FM
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Эксперты Consensus Economics ожидают вместо рецессии в Европе экономический рост

Экономика еврозоны не столкнется с рецессией в 2023 году, считают эксперты Consensus Economics. Наоборот, ВВП в зоне евро в текущем году вырастет на 0,1%.

В отчете Consensus Economics, с которыми ознакомилась Financial Times, отмечается, что росту мировой экономики способствуют снижение стоимости энергоресурсов, меры поддержки со стороны правительств европейских стран, а также отмена коронавирусных ограничений в Китае.

В декабре опрошенные Consensus Economics аналитики прогнозировали, что в текущем году еврозона погрузится в рецессию, отмечает издание. Однако январский опрос показал, что в течение 2023 года рост экономики еврозоны составит 0,1%.

Экономист UBS Анна Титарева считает, что вероятность рецессии составляет менее 30% по сравнению примерно с 90% прошлым летом. По ее словам, экономической устойчивости еврозоны способствовало заполнение европейских газовых хранилищ.

Сильвия Арданья, экономист Barclays Bank, утверждает, что, несмотря на то что спад в европейской экономике будет не таким сильным, как предполагалось ранее, ВВП еврозоны все равно будет сокращаться на протяжение двух кварталов текущего года.

О том, что экономика Европы сможет избежать рецессии, заявляли и аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs. По их данным, в 2023 году ВВП Евросоюза вырастет на 0,6%. В январе Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на текущий год. Там ожидают, что глобальный ВВП в 2023 году вырастет на 1,7%. В Международном валютном фонде говорили, что в 2023 году половине стран Евросоюза угрожает рецессия из-за военного конфликта России и Украины.

О ситуации в мировой экономике — в публикации «Ъ» «Определенно ничего хорошего».

Милена Костерева

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