«Нам пытаются даже не отменить, а подменить культуру»

В Госдуме заявили, что уехавшие из страны артисты вернутся в Россию. Случится это, по мнению вице-спикера палаты Шолбана Кара-оола, «после победы в специальной военной операции», а приезжать в страну, как он считает, деятели культуры будут с поникшими глазами. При этом ранее депутаты высказывались в отношении эмигрантов жестче и допускали лишение их госнаград, а также конфискацию их имущества. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что риторика властей может привести к подмене существующей культуры политически правильным искусством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Прокатившиеся на прошлой неделе проверки московских театров на предмет кадровой и трудовой дисциплины сначала связали с недавним увольнением артиста МХТ им. Чехова Дмитрия Назарова. По мнению ряда экспертов, специальная комиссия Минкульта занималась оценкой общего числа уехавших артистов и тех, кто даже не выступая с политическими заявлениями и оставаясь в стране, предпочел взять длительный творческий отпуск.

Пресс-служба ведомства поспешила опровергнуть догадки и указала, что контроль осуществляется не только в театрах, а во всех подведомственных учреждениях, и связана эта деятельность не с политикой, а с окончанием COVID-ограничений. Мол, удаленка осталась в прошлом, и поэтому все должны вернуться на рабочие места.

Коронавирус давно превратился в своего рода дефолтное оправдание для властей. Если надо, он заканчивается, как в данном случае, а иногда продолжает угрожать здоровью граждан, как в вопросе одиночных пикетов, например. Поэтому трудно отказаться от ощущения, что действия чиновников — не более чем активизм профильного министерства в рамках общей кампании по борьбе с отечественной культурой, которая в свою очередь негласно объявлена «пятой колонной» Запада.

Судите сами, практически одновременно с проверками премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым, правительственные гранты не будут выдаваться творческим коллективам, подозреваемым в причастности к террористической деятельности или экстремизму и «в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового поражения».

Замечу, что никакие эпидемии в документе не упоминаются, а объект рестрикций все тот же. Еще более откровенно выступили законодатели. Сенатор Сергей Цеков предложил отбирать имущество у эмигрировавших представителей творческих профессий, а депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что надо внести поправки в Уголовный кодекс и лишать деятелей культуры государственных наград за дословно «публичную дискредитацию Вооруженных сил». Не смог остаться в стороне и еще один заседатель Охотного ряда — Олег Матвейчев — определивший, так сказать, общую канву происходящего. «Нам надо, чтобы у нас выросли дети, которые никогда не слышали фамилию Гребенщикова или Пугачевой»,— отметил депутат. Логичнее будет предположить, что дети, скорее, никогда не узнают про самого Олега Матвейчева и других вышеупомянутых законодателей.

Но, с другой стороны, напор так называемых народных представителей вполне может в итоге привести к тому, что какая-нибудь из обсуждаемых инициатив будет оформлена в виде закона. Он, безусловно, будет крайне неприятен для вольнодумствующих актеров, но куда больше ущерба будет нанесено обычным гражданам. Это ведь нам пытаются даже не отменить, а подменить культуру, заменить настоящее искусство политически правильным эрзацем. Только дна в этом процессе не будет.

Говорят, на этой неделе в Госдуме будет специальный показ нового российского блокбастера «Чебурашка». Пусть депутаты посмотрят, а то ведь и ушастого зверька скоро могут запретить. Как написал популярный нынче философ Александр Дугин, «нам не нужен Чебурашка, это какое-то слабоумие». И далее фраза о том, что «с Чебурашкой нам не победить».

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