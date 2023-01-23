РБК узнал о штрафах за продажу контрафактных сигарет

Минфин России предложил ввести уголовную ответственность за производство и продажу табачной продукции без лицензии. По информации РБК, в случае внесения изменений в законодательство поставщикам и производителям контрафактной продукции грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. Максимальное наказание составит три года лишения свободы.

Регулировать оборот табачной и никотинсодержащей продукции предлагается по аналогии с системой государственного регулирования и контроля алкогольного рынка. В пресс-службе Минфина подтвердили РБК, что пакет законопроектов принят правительством к рассмотрению. Документ согласован ответственными ведомствами, в частности Минсельхозом, МВД, Минэкономразвития, Росалкогольрегулированием и Минпромторгом.

Как уточняет РБК, производство, закупка, хранение, поставка в том числе через российскую границу табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства без лицензии будет наказываться штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. или в размере зарплаты за год до трех лет. Поставщикам и производителям контрафактной продукции также могут назначить принудительные работы на срок до трех лет или лишить свободы на этот же срок, или лишить права занимать определенные должности на срок до трех лет.

В пояснительных материалах отмечается, что доля нелегальной табачной продукции на российском рынке увеличилась с 1,5% в 2016 году до 10,7% в 2021-м. Авторы законопроекта считают, что изменения позволят снизить долю нелегального рынка табачной продукции. Ожидается, что к 2024 году она составит 10% всего рынка, к 2026-му — 8%, а к 2028-му сократится вдвое, до 5%.

Уточняется, что внесение поправок в законодательство позволит привлечь в бюджет 34 млрд руб. в 2024 году. В 2026-м доходы составят около 50 млрд руб., в 2028-м — 74 млрд руб.

О том, что Минфин внес в правительство законопроект, предполагающий государственное регулирование производства и распространения табачной продукции в России, стало известно 9 июня 2022 года. Кроме того, 18 января Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, по которому с 1 марта акцизы на сигареты, папиросы и жидкости для вейпов будут внепланово повышены на 2–11%, при этом акцизы на электронные сигареты будут отменены.

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