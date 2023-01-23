Бразилия не планирует отказываться от национальной валюты

Глава Минфина Бразилии Фернанду Аддад подтвердил, что страна работает над созданием совместной валюты с Аргентиной. При этом он уточнил, что Бразилия не намерена отказываться от использования национальной валюты.

По словам министра, речь идет об «общей виртуальной валюте для укрепления торговли». Господин Аддад рассказал изданию Valor Economico, что главную проблему представляет определение стоимости иностранной продукции в свете резких колебаний национальных валют.

«Именно над этим мы ломаем голову в поисках решения. Нам нужно что-то общее, что-то, что позволило бы нам нарастить объем торговли, поскольку Аргентина является одним из потребителей продукции бразильской перерабатывающей промышленности, а наш экспорт сюда сокращается»,— заявил он (цитата по ТАСС).

Источники Financial Times (FT) сообщали, что Бразилия и Аргентина на этой неделе могут объявить о запуске работы по созданию совместной валюты. Ее предлагается назвать sur («юг» с испанского), и она будет направлена на то, чтобы снизить зависимость экономик двух стран от доллара. По данным издания, к проекту пригласят присоединиться другие латиноамериканские страны, но не уточняется, какие. По подсчетам FT, в случае запуска новой валюты на всей территории Южной Америки, на нее придется около 5% мирового ВВП.

Лаура Кеффер