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Коммерсантъ FM
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«Чебурашка» вновь возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в уикенд

Фильм «Чебурашка» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ в уикенд. По данным kinobusiness.com, он в общей сложности уже собрал 5,2 млрд руб., что делает его самым кассовым фильмом в РФ.

Лидеры кинопроката 19–22 января:

  • «Чебурашка» — 760,5 млн руб. (всего — 5,2 млрд руб.);
  • «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» — 147,2 млн руб. (462,5 млн руб.);
  • «Аватар: Путь воды» (без РФ и Белоруссии) — 23 млн руб. (708,5 млн руб.);
  • «Одни на каникулах» — 23 млн руб. (56 млн руб.);
  • «13 изгнаний дьявола» — 22 млн руб.

О причинах успешных сборов — в материале «Ъ» «"Чебурашка" сделал кассу».

Леонид Уварчев

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