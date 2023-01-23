«Чебурашка» вновь возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в уикенд

Фильм «Чебурашка» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ в уикенд. По данным kinobusiness.com, он в общей сложности уже собрал 5,2 млрд руб., что делает его самым кассовым фильмом в РФ.

Лидеры кинопроката 19–22 января:

«Чебурашка» — 760,5 млн руб. (всего — 5,2 млрд руб.);

«Операция "Фортуна": Искусство побеждать» — 147,2 млн руб. (462,5 млн руб.);

«Аватар: Путь воды» (без РФ и Белоруссии) — 23 млн руб. (708,5 млн руб.);

«Одни на каникулах» — 23 млн руб. (56 млн руб.);

«13 изгнаний дьявола» — 22 млн руб.

О причинах успешных сборов — в материале «Ъ» «"Чебурашка" сделал кассу».

Леонид Уварчев