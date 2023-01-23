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Коммерсантъ FM
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В Луизиане 12 человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе

В ночном клубе в городе Батон-Руж (штат Луизиана, США) произошла стрельба. Пострадали 12 человек. По предварительным данным, преступление было целенаправленной атакой в результате конфликта между двумя группами людей.

Стрельба произошла в клубе Dior Bar & Lounge. По данным CNN, в ходе драки между двумя группами несколько человек достали оружие и начали стрельбу. Трое получили опасные для жизни ранения. Поиск подозреваемых продолжается. О возможных мотивах не сообщается.

Накануне, 22 января, в Калифорнии также произошла массовая стрельба в общественном месте. 10 человек погибли, еще 10 — получили ранения. Очевидцы сообщали, что преступник стрелял из полуавтоматического оружия без разбора. Подозреваемый найден мертвым.

Леонид Уварчев

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