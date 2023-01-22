Тюменский депутат Госдумы поддержал исключение «Архипелага ГУЛАГ» из школьной программы

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что поддерживает исключение произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы. «Поддерживаю Дмитрия Вяткина! Произведение Солженицына не только не прошло испытание временем, но и несет в себе откровенную ложь»,— написал он в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Депутат привел слова поэта Сергея Михалкова по поводу произведения Солженицына. «Жесткая критика русских, откровенное унижение собственного народа, ядовитые фразы — всего этого в книге в изобилии. Пусть с некоторыми замечаниями Солженицына и можно согласиться, не очень-то приятно читать, как твою страну и тебя вместе с ней поливают грязью»,— процитировал он слова поэта.

Накануне депутат Госдумы Дмитрий Вяткин заявил, что из школьный литературы нужно убрать произведения, которые «не выдержали испытания временем». Господин Вяткин заявил, что Александр Солженицын «высосал из пальца многие факты» и «вымарал в грязи свою собственную родину». Однако глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сказала, что вопрос исключения этого или любого другого произведения из школьной программы не стоит.

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Диана Сунагатуллина