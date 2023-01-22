Главный прокурор Болгарии отверг данные о причастности страны к взрыву на Крымском мосту

В Софийской прокуратуре установили, что Болгария не имеет отношения к взрыву на Крымском мосту, сообщил главный государственный прокурор страны Иван Гешев. Подозрения по этому поводу главный прокурор назвал «очередной российской гибридной атакой на европейское сообщество».

«Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения к взрыву Крымского моста»,— написал господин Гешев в Twitter (цитата по радиостанции BNR).

Взрыв произошел в начале октября 2022 года, российские следственные органы расценили его как теракт. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что взорвавшаяся фура побывала в Болгарии, Армении и Грузии. Пресс-служба правительства Болгарии тогда сообщила, что грузовик, подорванный на Крымском мосту, никогда не был на территории страны.

О расследовании читайте в публикации «Ъ» «Террору избрали меру пресечения».

Мария Федотова