Минюст США начал уголовное расследование против Abbott из-за скандала с детским питанием

Министерство юстиции США начало уголовное расследование против корпорации Abbott. Расследование относится к прошлогоднему инциденту с обнаружением бактериальной инфекции в детском питании производства Abbott.

Напомним, в феврале прошлого года Abbott, которая является одним из крупнейших производителей детского питания в США, закрыла свой завод в Мичигане из-за обнаруженной инфекции. Управление США по контролю над рынком медикаментов и продуктов питания (FDA) отозвало из магазинов три вида молочных смесей, произведенных Abbott. 98% смесей, потребляемых в США, производится внутри страны, большая часть производства приходится на четыре компании — Abbott, Mead Johnson Nutrition, Nestle USA и Perrigo.

Закрытие одного завода не только привело к сокращению производства, но и нарушило цепочки поставок — многие ритейлеры ограничили продажу детского питания до нескольких пачек в одни руки. Чтобы справиться с дефицитом, регулирующие органы здравоохранения США смягчили политику импорта и ввезли миллионы консервов с продукцией таких иностранных компаний, как Nestle и Reckitt Benckiser.

Еще в прошлом году многие конгрессмены призывали правоохранительные органы начать расследование инцидента, что в итоге и привело к возбуждению уголовного дела. Со ссылкой на источники американские СМИ сообщали, что в компании знали о проблемах на производстве, но скрывали их, пока ситуация не вышла из-под контроля. Сама Abbott заявила, что Минюст США уведомил ее о начале расследования, подчеркнув, что «компания полностью сотрудничает со следствием».

Подробнее о борьбе с нехваткой молочных смесей — в материале «Ъ» «Американцы объявили войну дефициту детского питания».

Евгений Хвостик