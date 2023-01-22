Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лжеминером торговых центров Югры оказался захватчик заложников в московском Альфа-банке

Подозреваемым в ложном сообщении о минировании торговых центров Нижневартовска (ХМАО-Югра) оказался Алексей Барышников, который в 2020 году захватил отделение Альфа-банка в столице. Об этом «Ъ-Урал» рассказал источник в силовых структурах. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Анонимные звонки с угрозой минирования торговых центров «Югра-Молл», «Грин Парк» и «Европа СИТИ» поступили на телефон Единой диспетчерской службы Нижневартовска днем 19 января. Однако при проверке подозрительных предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, обнаружено не было. Полиция задержала 36-летнего подозреваемого, который дал признательные показания. «Звонил, говорил, что здания заминированы. Звонил в отделение полиции на номер 112. Сожалею»,— сказал он.

Ранее Алексей Барышников был признан невменяемым. По данным ТАСС, его отправили на лечение в психоневрологический диспансер, откуда он вышел в марте 2022 года. После постановки на учет Алексей приехал в Нижневартовск, где стал совершать звонки с угрозами взрывов. Он заявлял, что один из торговых центров якобы будет взорван, в другом находится террористка-смертница, а также называл это все некой игрой.

Напомним, 23 мая 2020 года Алексей Барышников захватил отделение Альфа-банка в Москве. Утверждая, что у него с собой бомба, захватчик, по предварительным данным, требовал деньги. Заложник был освобожден, взрывное устройство оказалось муляжом. СКР возбудил уголовное дело по ст. 206 УК РФ (захват заложника). Алексей Барышников признал вину в совершенном преступлении, суд отправил его под арест.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...