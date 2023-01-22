Лжеминером торговых центров Югры оказался захватчик заложников в московском Альфа-банке

Подозреваемым в ложном сообщении о минировании торговых центров Нижневартовска (ХМАО-Югра) оказался Алексей Барышников, который в 2020 году захватил отделение Альфа-банка в столице. Об этом «Ъ-Урал» рассказал источник в силовых структурах. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Анонимные звонки с угрозой минирования торговых центров «Югра-Молл», «Грин Парк» и «Европа СИТИ» поступили на телефон Единой диспетчерской службы Нижневартовска днем 19 января. Однако при проверке подозрительных предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, обнаружено не было. Полиция задержала 36-летнего подозреваемого, который дал признательные показания. «Звонил, говорил, что здания заминированы. Звонил в отделение полиции на номер 112. Сожалею»,— сказал он.

Ранее Алексей Барышников был признан невменяемым. По данным ТАСС, его отправили на лечение в психоневрологический диспансер, откуда он вышел в марте 2022 года. После постановки на учет Алексей приехал в Нижневартовск, где стал совершать звонки с угрозами взрывов. Он заявлял, что один из торговых центров якобы будет взорван, в другом находится террористка-смертница, а также называл это все некой игрой.

Напомним, 23 мая 2020 года Алексей Барышников захватил отделение Альфа-банка в Москве. Утверждая, что у него с собой бомба, захватчик, по предварительным данным, требовал деньги. Заложник был освобожден, взрывное устройство оказалось муляжом. СКР возбудил уголовное дело по ст. 206 УК РФ (захват заложника). Алексей Барышников признал вину в совершенном преступлении, суд отправил его под арест.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург