В Нижневартовске задержали подозреваемого в лжеминировании торговых центров

В Нижневартовске (ХМАО-Югра) полиция задержала 36-летнего подозреваемого в ложном сообщении о минировании торговых центров «Югра-Молл», «Грин Парк» и «Европа СИТИ», сообщила пресс-служба ведомства. Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По информации Антитеррористической комиссии Нижневартовска, анонимные звонки с угрозой минирования поступили в торговые центры вчера днем. Однако после проверки подозрительных предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, обнаружено не было.

Напомним, ранее в Свердловской области из-за сообщений о минировании эвакуировали несколько школ. В Среднеуральске угрозы поступили в школы №31 и №5. Эвакуация также прошла в школе № 2 Верхней Пышмы, и в школе № 9 поселка Балтым.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина