Минобороны Украины обратится в СБУ из-за журналистских расследований о коррупции

21 января в издании «Зеркало недели» вышло расследование, в котором утверждалось, что Минобороны Украины закупает для ВСУ продовольствие по завышенным ценам. В ведомстве отвергли обвинения в коррупции и сообщили о подготовке обращения в СБУ с целью расследования распространения «заведомо ложных сведений».

«Сведения о содержании закупок услуг питания, распространенные в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение… Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции. Относительно эпизодов, приобретающих общественный резонанс, независимо от содержания и характера представления информации, проводится служебная проверка»,— говорится в пресс-релизе на сайте министерства.

Министр обороны Алексей Резников также обратился в Верховную раду с просьбой заслушать доклад ведомства о порядке, обстоятельствах и результатах закупки продуктов питания для ВСУ. В понедельник, 23 января, министерство обнародует более подробную информацию относительно произошедшего.

В расследовании «Зеркала недели» приводится скан соглашения от 23 декабря 2022 года на сумму 13,16 млрд гривен (24,45 млрд руб.), в котором заложены закупочные цены на продукты, в два-три раза превышающие их рыночную стоимость. Автор расследования возлагает вину на случившееся на «тыловых крыс Минобороны» — представителей частей, дислоцированных «в далеких от линии столкновения» областях.

Замглавы комитета Верховной рады по нацбезопасности Марьяна Безуглая ранее сообщила, что в парламент вызван министр обороны Алексей Резников. 16 января Государственное бюро расследований (ГБР) Украины отчиталось о выявлении схемы хищения средств через поставки продовольствия военным в Днепропетровской области. По данным ГБР, частное предприятие поставляло отличающийся от заявленного в документации объем продуктов, а остаток перепродавало.

Андрей Сапожников