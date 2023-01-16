В Днепропетровской области Украины выявили схему хищения продуктов питания для ВСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины выявило схему хищения средств через поставки продуктов питания вооруженным силам страны (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По информации ГБР, частное предприятие получило 2 млрд гривен на поставки продуктов более чем в 45 воинских частей в 2022 году. Компания указывала в документах один объем продуктов, в воинские части поставляла другой. По версии ГБР, остаток продуктов продавался через сеть посредников. Название предприятия не сообщается.

В рамках расследования ГБР провело около 70 обысков. В ходе них было изъято 30 тыс. банок тушеной продукции весом 7 тонн, 4 млн гривен в разной валюте, документы и десятки автомобилей, которые перевозили краденые продукты.

Один из представителей фирмы получил уведомление о подозрении в присвоении и растрате имущества при злоупотреблении служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Еще несколько членов группы могут получить уведомления о подозрении в ближайшее время. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Что происходит на 327-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко