Движение двух поездов в Алтайском крае задержано из-за схода вагонов

Транспортные прокуратура и следственное управление СКР организовали проверки после схода порожних вагонов на станции Калманка в Алтайском крае.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сход вагонов без опрокидывания произошел около трех часов ночи 22 января при отправлении грузового поезда с железнодорожной станции Калманка Западно-Сибирской железной дороги.

«В результате происшествия допущена задержка движения одного грузового поезда и одного пригородного электропоезда сообщением “Алейская – Барнаул”. Барнаульским транспортным прокурором осуществляются надзорные мероприятия с целью установления причин и обстоятельств указанного события»,– сообщает надзорное ведомство.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР добавили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

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Илья Николаев