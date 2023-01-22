Самолет Azur Air приземлился в Гоа после вынужденной посадки в Узбекистане

В аэропорту Даболим в Гоа приземлился самолет Azur Air, который изначально летел из Перми, но 21 января был вынужден совершить посадку в Узбекистане из-за ложного сообщения о бомбе.

Посадка в Гоа произошла в 00:45 22 января по местному времени (22:15 по московскому), сообщило генеральное консульство РФ в Мумбаи ТАСС. По информации местных СМИ, в самолете находились 238 человек.

За январь это уже второй случай сообщения о минировании рейса Azur Air, который летел в Гоа. 9 января Самолет Azur Air, летевший из Москвы, совершил экстренную посадку в индийском штате Гуджарат из-за сообщения о бомбе. В ходе осмотра на борту не было обнаружено взрывчатых веществ и подозрительных предметов.

Леонид Уварчев