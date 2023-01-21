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Коммерсантъ FM
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Рейс Azur Air из Москвы в Гоа перенаправлен в Узбекистан из-за сообщения о бомбе на борту

Авиарейс AZV2463 компании Azur Air, летевший из Москвы в Гоа, перенаправлен в Узбекистан из-за сообщения о минировании воздушного судна, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской авиации Индии.

В ведомстве сказали, что на борту самолета находятся около 240 человек. Агентство Ani со ссылкой на источник в аэропорту Гоа сообщает, что в самолете находятся 238 пассажиров, в том числе два младенца и семь членов экипажа.

Это уже второй случай сообщения о минировании рейса Azur Air Москва–Гоа в этом месяце. 9 января Самолет Azur Air, летевший из Москвы в Гоа, совершил экстренную посадку в индийском штате Гуджарат из-за сообщения о мине. В ходе осмотра на борту не было обнаружено взрывчатых веществ и подозрительных предметов.

Эрдни Кагалтынов

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