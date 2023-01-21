Резников рассказал о непубличных пакетах военной помощи Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что некоторые пакеты военной помощи на встрече «Рамштайн» были приняты «за закрытыми дверями». Их содержание не раскрывается, поскольку в них входят системы противовоздушной обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Украины Алексей Резников

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Министр обороны Украины Алексей Резников

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

«Некоторые пакеты военной помощи были озвучены за закрытыми дверями. Значительная часть обсуждений касалась усиления противовоздушной обороны Украины»,— сообщил господин Резников, его слова приводит украинское издание 5.ua.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии прошла встреча контактной группы по поддержке Украины. На ней обсуждалась дальнейшая военная помощь Украине. На встрече власти Украины и Польши договорились об обучении украинских войск по управлению немецкими танками Leopard 2 на польской территории.

Украина начала активно запрашивать у союзников системы ПВО с октября, когда Россия стала наносить массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Канада планирует закупить для Украины усовершенствованную зенитно-ракетную систему NASAMS. Эти же системы должны войти в новый пакет военной помощи Украине от США на сумму $2,5 млрд.

Анастасия Ларина