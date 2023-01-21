В НАТО призвали страны альянса наращивать производство танков, ракет и беспилотников

Страны НАТО должны больше внимания уделять производству боевой техники, в том числе ракет, танков и БПЛА, заявил помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Ангус Лэпсли агентству BNS.

«Мы стоим перед вызовом как можно скорее реализовать свои оборонные цели, для чего как НАТО, так и Евросоюзу необходимо больше внимания уделять возможностям промышленности по производству боевой техники — ракет, танков, беспилотных летательных аппаратов, а также ее финансированию»,— сказал господин Лэпсли (цитата по ТАСС).

Он заявил, что члены НАТО убедились в необходимости пополнить запасы вооружений и улучшить производственные возможности после начала военной операции России на Украине. «Это (конфликт РФ и Украины.— “Ъ”) является уроком, который надо усвоить при планировании военного производства»,— подчеркнул господин Лэпсли.

Он сообщил, что генсек НАТО созвал встречу представителей вооруженных сил и промышленности стран—членов организации для обсуждения вопроса наращивания вооружений. Господин Лэпсли заявил, что у альянса должно быть больше подразделений, готовых сражаться с противником, обладающим ядерным оружием.

Вчера, 20 января, Йенс Столтенберг заявил по итогам совещания западных стран на немецкой авиабазе Рамштайн, что странам альянса необходимо наращивать производство оружия и боеприпасов для быстрого пополнения своих запасов. Он отметил, что увеличение запасов оружия станет ключевой темой на встрече министров обороны стран—членов НАТО в феврале.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов