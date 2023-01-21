Главы МИД стран Балтии призвали Германию немедленно начать поставки Leopard на Украину

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии призвали Германию «немедленно» начать поставки танков Leopard на Украину. Совместное заявление опубликовал в Twitter глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.

«Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard. Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия, как ведущая европейская держава, несет особую ответственность в этом отношении»,— говорится в заявлении .

Германия — страна — производитель танков Leopard, поэтому только после ее согласия другие страны могут отправить данную модель на Украину. Правительство ФРГ пока только обсуждает разрешение на поставки.

Почему союзники не могут договориться, читайте в материале «Танк или иначе».

Дарья Эрозбек