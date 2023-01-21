Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главы МИД стран Балтии призвали Германию немедленно начать поставки Leopard на Украину

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии призвали Германию «немедленно» начать поставки танков Leopard на Украину. Совместное заявление опубликовал в Twitter глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.

«Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard. Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия, как ведущая европейская держава, несет особую ответственность в этом отношении»,— говорится в заявлении .

Германия — страна — производитель танков Leopard, поэтому только после ее согласия другие страны могут отправить данную модель на Украину. Правительство ФРГ пока только обсуждает разрешение на поставки.

Почему союзники не могут договориться, читайте в материале «Танк или иначе».

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...