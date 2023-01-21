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Коммерсантъ FM
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Сальдо сообщил о «частом общении» Путина с главами новых регионов

Президент России Владимир Путин часто общается с главами новых регионов и держит ситуацию там на контроле. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Владимир Сальдо

Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент постоянно держит ситуацию в новых субъектах федерации на контроле, часто общается с их руководителями»,— сказал господин Сальдо в разговоре с «РИА Новости». Других подробностей он не привел.

Последний раз президент встречался с врио глав Донецкой и Луганской народных республик 20 декабря. С врио глав Запорожской, Херсонской областей в тот день он не общался.

Новые регионы были объявлены российскими 30 сентября 2022 года. Временно исполняющими обязанности их глав были назначены: в ДНР — Денис Пушилин, в ЛНР — Леонид Пасечник, в Херсонской области — Владимир Сальдо, в Запорожской области — Евгений Балицкий.

Дарья Эрозбек

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