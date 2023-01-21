«Великие испанцы», юбилей Высоцкого и много истории

В галереях Екатеринбурга можно увидеть произведения от Сальвадора Дали до Виноградова и Дубосарского, на концертных площадках отметить юбилей Владимира Высоцкого, а также посетить новые музейные пространства. Подробности о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Премьера выставки "Великие испанцы" в международном центре искусств "Главный проспект". Сальвадор Дали Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие выставки работ Михаила Сажаева Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Премьера выставки "Великие испанцы" в международном центре искусств "Главный проспект". Сальвадор Дали Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие выставки работ Михаила Сажаева Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Одним из главных культурных событий уходящей недели стало открытие нового сезона в международном центре искусств «Главный проспект» под названием «Шедевры великих мастеров». Премьерой стала выставка «Великие испанцы», на которой представлено более 300 оригиналов работ знаменитых художников, в том числе серия гравюр «Тавромахия» Франсиско Гойя, серия «Созвездия» Жоана Миро, собрание работ Пабло Пикассо, а также серии работ Сальвадора Дали «Дон Кихот» и «Далинианские лошади». Их дополняет серия ювелирных работ Камнерезного дома Алексея Антонова — часть посвящена Испании, часть — из серии «Сказки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник Михаил Сажаев перед открытием выставки

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Художник Михаил Сажаев перед открытием выставки

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В «Главном проспекте» впервые за последние 12 лет в Екатеринбурге представлены работы Михаила Сажаева — современного екатеринбургского художника с мировой известностью. На выставке — более 100 работ, выполненных в секретной технике автора. Кроме того, выставлены работы Миши Брусиловского, Анатолия Калашникова, Германа Метелева и Алексея Ефремова. Отдельный зал посвящен творчеству одного из представителей концептуального символизма в России Сергея Григорьева (Сережи Пикассо). Стоимость входного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Виноградов, Владимир Дубосарский "Времена года"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Александр Виноградов, Владимир Дубосарский "Времена года"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В «Синара Центре» проходит выставка других знаменитых представителей современного отечественного искусства «Александр Виноградов, Владимир Дубосарский: Времена года русской живописи», в рамках которой 23 января будет организована экскурсия-квиз. Участники узнают историю создания полиптиха Виноградова и Дубосарского, по-новому взглянут на хрестоматийные сюжеты, порассуждают о том, кто главные герои картин «Осень», «Зима», какова роль женских образов на полотне «Весна» и почему персонажи картин «Неравный брак» и «Сватовство майора» расположены за одним столом с Пушкиным и Петром I. Напомним, на выставке представлены картины Третьяковской галереи на четырех полотнах. Картина объединяет 350 фрагментов великих произведений таких, как «Купание красного коня», «Опять двойка», «Грачи прилетели», «Неравный брак» и многих других. Выставка работает до 30 января. Стоимость полного билета на выставку — 150 руб., стоимость полного билета на квиз — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр индустриального наследия Эльмаша "Пространство Заря"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Центр индустриального наследия Эльмаша "Пространство Заря"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На площадке бывшего кинотеатра «Заря» 21 января состоится открытие Центра индустриального наследия Эльмаша. Культурное пространство начнет работу с выставки об Эльмаше и эльмашевцах. В основу выставки легла идея соцгорода. Во время экскурсии зрители узнают, как эльмашевцы работали, отдыхали, как жили и живут. Программа включает показ документальной кинохроники с пленки об «Уралэлектротяжмаше» (предприятие, вокруг которого сформировался район Эльмаш). Вход на экскурсию свободный.

В Креативном кластере «Л52» проходит выставка «Засушенному — верить», в пространстве которой в субботу, 21 января, состоится литературный вечер «Сосны», посвященный творчеству Бориса Пастернака. Стихотворения о любви и природе прочтут участники Городских актерских мастерских. Передвижная выставка Биологического музея Тимирязева рассказывает об истории Соловецкого лагеря, которая начинается с трав, найденных возле разрушенных лагерных бараков материковых лесозаготовительных командировок. Экспозиция рифмуется с поэзией Пастернака. Художник и внук поэта Петр Пастернак использовал в ней доски из старого забора дачи в поселке Переделкино — одного из самых любимых мест Пастернака. Выставку можно посетить до 29 января. Стоимость полного входного билета на выставку — 200 руб., стоимость билета на литературный вечер от 100 руб.

Музей истории Екатеринбурга и Свердловский областной фильмофонд 24 января запускают новый проект «Свердловский дайджест». В формате ежемесячных лекций историк и краевед Евгений Бурденков будет рассказывать, чем запомнился каждый год в истории Свердловска. Слушатели узнают о главных событиях в политической, социальной и культурной сферах, городском хозяйстве и строительстве, о героях и антигероях, рекордах и провалах. Материалами для рассказа послужат фото- и кинохроника, газетные сообщения и архивные свидетельства. Точкой отсчета станет 1924-й год – год переименования Екатеринбурга в Свердловск. Лекции будут проходить на площадке Фильмофонда. Вход свободный, по предварительной регистрации.

В Ельцин Центре с 26 по 31 января пройдут показы философской трагикомедии «Голгофа» ирландского режиссера и сценариста Джона Майкла МакДоны. Фильм покажут на английском языке с русскими субтитрами. «Голгофа» — это исследование веры и натуры человека в атмосфере провинциального северного ирландского городка. Герои фильма рассуждают о том, как сохранить человечность, когда тебя все ненавидят, и как оставаться добрым и справедливым, расплачиваясь за грехи других. Это кино, в котором глубокая, безжалостная и смешная драма сопровождается черным юмором, а обреченность — надеждой. Стоимость билета — 320 руб.

В Ельцин Центре 27 января состоится специальный показ венгерского фильма «Сын Саула» в рамках Дня памяти жертв Холокоста. Фильм рассказывает о событиях, происходящих в нацистских лагерях смерти. Главный герой драмы — еврейский пленный, один из рабочих зондеркоманды. Режиссер фильма - Ласло Немеш. Вход на кинопоказ свободный, по регистрации.

В Свердловской филармонии 22 января состоится концерт классической музыки «Сен-Санс и Форе». В программу включены следующие произведения Сен-Санса: симфонические поэмы «Прялка Омфалы» и «Фаэтон», концерт №1 для виолончели с оркестром и «Реквием» Форе. Стоимость билетов от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Скляр и группа «Ва-Банкъ»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Александр Скляр и группа «Ва-Банкъ»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В киноконцертном театре «Космос» 25 января состоится концерт песен Владимира Высоцкого, приуроченный к 85-летию выдающегося поэта, актера, автора-исполнителя песен. На нем выступят актриса театра и кино Екатерина Гусева, музыкант Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банкъ», участница шоу-проекта «Голос» Полина Конкина, актер и музыкант Алексей Зыков. Ведущий концерта — сын юбиляра Никита Высоцкий. Стоимость билетов от 500 руб.

В Окружном доме офицеров Центрального военного округа 27 января состоится концерт Карлоса Д’Онофрио. В исполнении артиста прозвучат арии из «Евгения Онегина», мексиканские болеро и неаполитанские песни. Карлос Д’Онофрио является победителем Международного вокального конкурса, выступает в Великобритании, Италии, Аргентине, Японии, России. Дебютировал с сольно в России в 2017 году. Стоимость билета на концерт от 2 тыс. руб.

Подготовила Анастасия Таначева